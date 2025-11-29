به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی نخست هفته تیم کومو با ۲ گل از سد تیم ساسولو گذشت. کومو با ۲۴ امتیاز به رده ششم صعود کرد و ساسولو با ۱۷ امتیاز نهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۸ آذر:

جنوآ - ورونا

پارما - اودینزه

یوونتوس - کالیاری

میلان - لاتسیو

* یک شنبه ۹ آذر:

لچه - تورینو

پیزا - اینتر

آتالانتا - فیورنتینا

رم - ناپولی

* دوشنبه ۱۰ آذر:

بولونیا - کرمونزه

- در جدول سری آ تیم رم با ۲۷ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۵، اینتر و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند.