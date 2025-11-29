پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی تیم کومو آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی نخست هفته تیم کومو با ۲ گل از سد تیم ساسولو گذشت. کومو با ۲۴ امتیاز به رده ششم صعود کرد و ساسولو با ۱۷ امتیاز نهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۸ آذر:
جنوآ - ورونا
پارما - اودینزه
یوونتوس - کالیاری
میلان - لاتسیو
* یک شنبه ۹ آذر:
لچه - تورینو
پیزا - اینتر
آتالانتا - فیورنتینا
رم - ناپولی
* دوشنبه ۱۰ آذر:
بولونیا - کرمونزه
- در جدول سری آ تیم رم با ۲۷ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای میلان و ناپولی با ۲۵، اینتر و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند.