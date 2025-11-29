پخش زنده
لایروبی و احیای آب بندانهای گیلان برای جلوگیری از تنش آبی در سال زراعی جدید موضوع نشست امروز استاندار با مجمع نمایندگان گیلان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان امروز در نشست با مجمع نمایندگان استان، با تبریک روز مجلس به نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود ۹ هزار هکتار آب بندان در گیلان، گفت: به طور میانگین ۱۵ درصد آب شالیزارهای استان از آب بندانها تامین میشود که البته در برخی سالها این عدد ۲۰ درصد و گاهی ۱۰ درصد است.
هادی حق شناس بر لایروبی آب بندانها به عنوان بستری مناسب برای تامین آب کشاورزی تأکید کرد و افزود: لایروبی آب بندانها و احیای آنها ضروری است و از سنوات گذشته شروع شده و دستگاههایی که متولی هستند باید برنامه ریزیهای دقیقتر و بیشتری داشته باشند تا آب بندانهایی که آب مورد نیاز بخشهایی از اراضی را از سد، تامین میکنند، آماده بشوند.
وی با بیان اینکه میانگین بارش باران امسال در کشور و گیلان کم شده است، افزود: از اول مهر ماه، شروع سال آبی جدید، جلساتی برای پیشگیری از مشکلات آبی تشکیل و تقسیم کار انجام شده و دستگاههای مربوطه با دستگاههای ملی، همراه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید موارد مورد نظر را پیگیری کنند تا با امکانات مناسب بتوانیم به احیای آب بندانها برای سال زراعی جدید بپردازیم.
رییس مجمع نمایندگان گیلان هم در این نشست گفت: برای رفع تنش آبی باید با کمک کشاورزان و بخش خصوصی لایروبی آب بندان ها، زودتر از موعد سنوات گذشته آغاز شود.
سلمان زارع همچنین افزود: اعتبارات لازم برای ایجاد آب بندانها و لایروبی برای کشاورزان با تنظیم نامهای از طریق آب منطقهای و وزیر نیرو و همچنین از طریق محیط زیست و سازمان مربوطه تهیه شود.
همچنین در این نشست هریک از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص نکته نظرات خود را بیان کردند.