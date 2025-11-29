به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آب این مایه حیات و کمبود آن به دلیل کاهش شدید نزولات آسمانی چند سالی است به یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های کردستانی‌ها تبدیل شده است.

برای رفع این مشکل مسئولان کمر همت بسته‌اند تا در کمترین زمان ممکن و با انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه مشکل کمبود آب شرب مردم شهر بانه را رفع کنند.

برای بررسی این موضوع از آریا نژاد مدیرعامل آمور آب منطقه‌ای استان کردستان دعوت شد تا در استودیوی خبر صبحدم حضور داشته‌باشند.

همچنین برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع با بیگلری نماینده مردم سقز و بانه ارتباط تلفنی برقرار شد.