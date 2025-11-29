به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم‌های بوروسیا مونشن گلادباخ و ار بی لایپزیش به تساوی بدون گل رسیدند. تیم گلادباخ با ۱۳ امتیاز یازدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۸ آذر:

بایرن مونیخ - سن پائولی

هوفنهایم - آگزبورگ

اونیون برلین - هایدن هایم

وردربرمن - اف ث کلن

بایرلورکوزن - بوروسیا دورتموند

* یک شنبه ۹ آذر:

هامبورگ - اشتوتگارت

آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ

فرایبورگ - ماینتس

- در جدول بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۶، بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.