هفته دوازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان با توقف لایپزیش آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیمهای بوروسیا مونشن گلادباخ و ار بی لایپزیش به تساوی بدون گل رسیدند. تیم گلادباخ با ۱۳ امتیاز یازدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۸ آذر:
بایرن مونیخ - سن پائولی
هوفنهایم - آگزبورگ
اونیون برلین - هایدن هایم
وردربرمن - اف ث کلن
بایرلورکوزن - بوروسیا دورتموند
* یک شنبه ۹ آذر:
هامبورگ - اشتوتگارت
آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ
فرایبورگ - ماینتس
- در جدول بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۶، بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.