کشف ۱۰ تن برنج احتکارشده در کهگیلویه
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف محجوله برنج احتکار شده به ارزش ۸ میلیارد ریال در کهگیلویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی، فرمانده انتظامی استان گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان در شهر دهدشت و با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه انبار احتکار کالاهای اساسی در این شهرستان کشف شد.
سردار صالحی افزود: با هماهنگی قضائی و پس از بازرسی، ۱۰ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۸ میلیارد ریال از این انبار کشف شد.
وی با اشاره به معرفی صاحب کالاها به دستگاههای قضا ادامه داد: برخورد قاطعانه با قاچاق و احتکار کالا در اولویت برنامه های پلیس است.