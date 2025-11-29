فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف محجوله برنج احتکار شده به ارزش ۸ میلیارد ریال در کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی، فرمانده انتظامی استان گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان در شهر دهدشت و با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه انبار احتکار کالاهای اساسی در این شهرستان کشف شد.

سردار صالحی افزود: با هماهنگی قضائی و پس از بازرسی، ۱۰ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۸ میلیارد ریال از این انبار کشف شد.