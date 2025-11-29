پخش زنده
کمیسیونهای امور داخلی، کشاورزی و کارگروه مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی مأمور شدند تا از عملکرد دستگاههای مسئول در حادثه آتشسوزی جنگلهای الیت گزارش تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کمیسیونهای امور داخلی، کشاورزی و کارگروه مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی مأموریت یافتند تا با حضور در منطقه الیت، گزارش جامعی از عملکرد دستگاههای مسئول در حادثه آتشسوزی جنگلهای چالوس تهیه کنند.
بر این اساس، این کمیسیونها موظف شدهاند هرگونه قصور، تقصیر، بیتوجهی به هشدارها یا تأخیر در ایفای وظایف توسط دستگاههای مربوطه را بهطور موشکافانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران در این دیدار که استاندار مازندران نیز حضور داشت، با اشاره به جزئیات عملیات اطفای حریق گفت: نیروهای امدادی در عملیات هوایی تا امروز ۴۰۲ سورتی پرواز با ۱۹۸ ساعت پرواز توسط هفت فروند بالگرد و دو هواپیمای ایلوشین انجام دادهاند.
محمدی با اشاره به شرایط دشوار منطقه افزود: شیب بالای ۸۰ درصد، صعبالعبور بودن منطقه، وجود لاشبرگها و قرارگیری در کانال بادی، عملیات اطفا را با چالشهای جدی مواجه کرده بود.
وی از حضور نیروهای زمینی در قالب ۴۵ تیم عملیاتی شامل نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، مردمی، بسیج، هلالاحمر و کوهنوردان خبر داد و گفت: این نیروها با تلاش مضاعف مانع از سرایت آتش به عرصههای دیگر شدند و دامنه حریق را محدود کردند.
حامد گلی، خبرنگار صداوسیما در گفتوگو با اخبار ساعت ۱۱ رسانه استانی، به تشریح جزئیات این نشست تخصصی پرداخت.