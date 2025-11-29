پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با تاکید بر ایمن سازی محورهای این استان گفت: جاده ترانزیتی و مهم شوش به اهواز یک زیرساخت مهم حمل و نقل در خوزستان به دلیل وقوع تصادفات به تهدیدی برای شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده با اشاره به آمار بالای تصادفات در جاده شوش به اهواز بیان کرد: اصلاح فنی و مهندسی لازم برای ایمن سازی این محور مهم باید به عنوان اولویت در دستور کار دستگاههای متولی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مطالبههای مردمی مطرح شده توسط تعدادی از شهروندان شوش و کرخه بر پیگیری مسایل این ۲ شهرستان از جمله آبرسانی و احداث بیمارستان تاکید کرد.
فرماندار شوش اوایل آذرماه جاری با انتقاد از بی توجهی اداره کل راهداری خوزستان به ناایمن بودن جادههای این شهرستان گفت: ناایمن بودن جادههای شوش را به دفعات فراوان در نشستهای مختلف استان فریاد زدهایم ولی تاکنون اقدام جدی برای حل این موضوع انجام نشده است.
سوم آذرماه جاری تصادف زنجیرهای یک دستگاه خودروی سنگین تریلر به تعدادی خودروی سبک و سنگین در محور شوش به اهواز ۲ فوتی و ۱۴ مصدوم داشته است. اواسط مهر امسال نیز بر اثر برخورد زنجیرهای ۱۳ دستگاه خودرو در محور شوش ـ اهواز، ۲ نفر جان خود را از دست دادند.
محور شوش به اهواز یکی از جادههای اصلی شمال به مرکز خوزستان است که طول آن حدود ۱۱۰ کیلومتر بوده و شهرستان شوش را به اهواز متصل میکند در سالهای گذشته طرحهایی برای تعریض و بهسازی این جاده مطرح شده، اما بهطور کامل به اجرا نرسیده و همچنان تصادفات مرگبار در آن رخ میدهد.