به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه تخصصی بررسی طرح‌های ورودی شهر‌های استان گفت: طراحی و بازسازی این محور‌ها باید بر اساس اصول فنی، معیار‌های مهندسی ترافیک، الزامات ایمنی و ملاحظات منظر شهری به‌صورت کامل و دقیق تدوین و اجرا شود.

وی افزود: اگرچه توجه به اصلاح این مسیر‌ها می‌بایست در سال‌های گذشته در اولویت قرار می‌گرفت، اما اکنون ضرورت دارد فرآیند طراحی، بازنگری و اجرای عملیات بهسازی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی بر اهمیت پرداختن به جزئیات فنی در مطالعات و طراحی‌ها تأکید کرد و افزود: پروژه‌های مهندسی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن رفع مشکلات موجود، در بلندمدت نیز از ایجاد گلوگاه‌های ترافیکی، ناهماهنگی‌های هندسی و مسائل ایمنی جلوگیری کند.

وی افزود:در اجرای طرح‌های عمرانی نیز لازم است ملاحظات غیرتخصصی و غیرضروری حذف و محور اصلی کار، ارتقای رفاه، ایمنی و کیفیت تجربه سفر شهروندان و مسافران باشد.

استاندار با اشاره به رویکرد ویژه دولت نسبت به مرکز استان گفت: شهر بجنورد نیز نیازمند ارتقای جدی در مبادی ورودی است و این محور‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شأن و منزلت مردم این شهر را منعکس کند.

نوری همچنین درباره طرح بازسازی ورودی‌ها و خروجی‌های این شهر که توسط دانشگاه بجنورد و شهرداری در حال تدوین است، بیان کرد: این طرح باید پخته، جامع، مبتنی بر تحلیل مهندسی، دارای پیوست‌های ترافیکی و منظر شهری و با دقت بیشتری نهایی شود.

وی افزود: تا زمان آغاز اجرای طرح اصلی، لازم است دستگاه‌های متولی نسبت به رفع نواقص موجود، اصلاح فوری نقاط حادثه‌خیز، بهبود روشنایی، اصلاح تابلو‌ها و پاک‌سازی بصری اقدام کنند. هر دستگاه موظف است وظایف قانونی خود را در چارچوب برنامه زمانی مشخص انجام دهد.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ورودی‌ها و خروجی‌های استان باید معرف هویت شهری بوده و با رویکرد ارتقای زیبایی بصری، نظم شهری، ایمنی ترافیکی و آسایش عمومی، طرح‌های مربوطه با جدیت و انضباط اجرایی دنبال شود.