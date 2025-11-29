به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت هفته بسیج و در قالب اردوی راهیان نور ۴۰ دانش آموز پسر در بخش پاتاوه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

محمد دادبود مسئول بسیج دانش آموزی بخش پاتاوه در مراسم بدرقه دانش آموزان پسر راهیان نور گفت: این دانش‌آموزان به مدت سه روز از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، علقمه و آبادان بازدید می‌کنند تا با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار شهادت و مقاومت بیش‌تر آشنا شوند.

امام جمعه پاتاوه نیز راهیان نور را پیوند دهنده تفکر نسل‌های اول و دوم انقلاب با نسل‌های سوم و چهارم عنوان کرد وگفت: نهادینه شدن فرهنگ ایثار و مقاومت بین جوانان ضروری است و کاروان‌های راهیان نور، سنتی ستودنی و حرکتی با برکت است.

حجت الاسلام سید رحمت الله سیادت افزود: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با توکل بر خدا و عشق به ولایت، با نثار خون خود مقابل دشمنان متجاوز ایستادگی کردند.