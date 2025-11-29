به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان گفت: "شیرکو مام‌آقا" عکاس خلاق و توانمند این شهرستان در جشنواره بین‌المللی عکس توکیو (TIFA) ژاپن موفق به کسب هفت نشان افتخار شد.

رضا عباسی افزود: آثار این هنرمند در بخش‌های پرتره، عروس و داماد، مردم و فرهنگ، کودک و عکاسی در شب با نظر هیئت داوران به‌عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شد که هر کدام از آنها روایتگر نگاه متفاوت و هنرمندانه او به سوژه‌های انسانی و اجتماعی است.

عباسی اظهارکرد: حضور موفق عکاسان ایرانی در رویداد‌های معتبر جهانی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و کسب هفت نشان از جشنواره TIFA توسط هنرمند بوکانی، جایگاه هنر عکاسی منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی، با اشاره به اینکه جشنواره بین‌المللی عکس توکیو (Tokyo International Foto Awards) از رویداد‌های تأثیرگذار عکاسی در سطح جهان به شمار می‌رود، گفت: این جشنواره هر ساله میزبان آثار هزاران هنرمند از کشور‌های مختلف است و هدف آن معرفی نگاه‌های نو، خلاقیت بصری و تقویت جایگاه هنر عکاسی در عرصه بین‌الملل است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر، پشتکار وخلاقیت این هنرمند دانست و افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان از ظرفیت‌های هنرمندان مستعد شهرستان حمایت می‌کند تا این دستاورد‌ها زمینه‌ساز رشد و معرفی هرچه بیشتر هنر بومی در رویداد‌های داخلی و خارجی باشد.