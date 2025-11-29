پخش زنده
هفته چهارم لیگ برتر بدمینتون در بخش زنان و مردان برگزار شد و تیمها در رقابتهای حساس این هفته به مصاف یکدیگر رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای لیگ زنان، تیم درخشان زنجان با نتیجه ۴ بر ۱ برابر فخار مشهد به برتری رسید. همچنین در دیگر مسابقه این هفته، تیم نفت تهران با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کاژه تهران عبور کرد.
لیگ برترمردان، در بخش مردان نیز تیم درخشان زنجان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ تیم شهرداری محلات را شکست دهد. در دیگر مسابقه این هفته، تیم بسکی گنبد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل رعد پدافند هوایی کرمان به پیروزی رسید. همچنین تیم چادرملو اردکان در دیداری نزدیک، با نتیجه ۳ بر ۲ تیم پرتو نیرو روشا مشهد را مغلوب کرد. این رقابتها با حساسیت بالا ادامه دارد و نتایج هفتههای آتی تعیینکننده جایگاه تیمها در جدول ردهبندی خواهد بود.