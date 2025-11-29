مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی از افزایش اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان به ۴۸ واحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری افزود: با توجه به وجود جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کم‌نظیر در آذربایجان‌غربی و ظرفیت بالای استان، شمار اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید بیش از این افزایش یابد.

وی یادآوری کرد: برای ترغیب روستاییان و علاقه‌مندان به ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دوره‌های آموزشی متنوعی برگزار می‌شود تا آنان با شیوه راه‌اندازی این واحدها آشنا شوند. همچنین روند صدور مجوز تأسیس اقامتگاه‌ها تسهیل شده تا علاقه‌مندان بتوانند به‌ویژه در روستاها به‌سادگی اقدام به راه‌اندازی این مراکز کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به استقبال بالای گردشگران از اقامتگاه‌های بوم‌گردی گفت: این واحدها به دلیل فضای سنتی و قرار گرفتن در مناطق دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، برای بوم‌گردان و مسافران جذابیت بیشتری دارند. وجود فضای دلنشین و امکانات رفاهی سنتی نیز باعث شده بسیاری از خانواده‌ها این نوع اقامت را انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: شهرستان‌های تکاب و سردشت به سبب داشتن طبیعت بکر، آبشار شلماش و جنگل‌های زیبا بیشترین تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن‌ها ارومیه و منطقه آزاد ماکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

صفری تأکید کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری آذربایجان‌غربی به شمار می‌روند. این اقامتگاه‌ها با حفظ ویژگی‌های محیطی ساخته می‌شوند و تلاش می‌شود کمترین آسیب به طبیعت وارد شود. گردشگران نیز در این فضا فرصتی برای آشنایی با فرهنگ جامعه میزبان پیدا می‌کنند.

وی یادآور شد: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، تاریخ کهن، جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد و مردمانی مهمان‌نواز، جایگاه برجسته‌ای در حوزه بوم‌گردی دارد و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند موجب رونق این صنعت در استان شوند.