رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانشمالی از پیشرفت قابلتوجه در تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری خبر داد و گفت: تاکنون ۷۰ درصد از مصوبات عمرانی این سفر به استان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرتضی بهزادفر گفت: از مجموع هفت هزار و ۹۵۰.۹ میلیارد تومان مصوبات عمرانی معادل پنج هزار و ۵۴۷.۵ میلیارد تومان به استان تخصیص یافته است.
وی با ارائه جزئیاتی درباره وضعیت تعهدات مالی افزود: از مجموع ۶ هزار و ۱۵۲.۴ میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور، تاکنون سه هزار و ۶۹۱.۵ میلیارد تومان تخصیص یافته و نشاندهنده تحقق ۶۰ درصدی تعهدات است.
بهزادفر گفت: تعهد سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی در این سفر ۹۴۳.۵ میلیارد تومان بوده که با پیگیریهای مستمر، میزان تخصیص به یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان رسیده و تحقق ۱۱۵ درصدی را رقم زده است.
وی به عملکرد دستگاههای ملی نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع ۸۵۵ میلیارد تومان تعهد دستگاههای ملی، تاکنون ۷۷۰.۳ میلیارد تومان تخصیص یافته که معادل ۹۰ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانشمالی سپس نمونههایی از وضعیت تخصیص اعتبارات در برخی وزارتخانهها ارائه کرد:
وزارت راه و شهرسازی: از تعهد ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان، تاکنون یک هزار و ۹۸۴.۳ میلیارد تومان تخصیص یافته (۹۷ درصد تحقق)
وزارت نیرو: از تعهد سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۱۲۵.۵ میلیارد تومان تخصیص یافته (۵۶ درصد تحقق)
وزارت بهداشت: از تعهد ۵۰۰ میلیارد تومان، ۶۰۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و به تحقق ۱۲۰.۴ درصدی رسیده است.
بهزادفر در پایان با تاکید بر ادامه تلاشها برای تکمیل تخصیص اعتبارات، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی با رویکرد فعال و پیگیرانه برای جذب کامل اعتبارات مصوب و تکمیل پروژههای اولویتدار استان در موعد مقرر تلاش خواهد کرد.
در سفر سال گذشته رئیس جمهور به خراسان شمالی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۹۳ مصوبه عمرانی استان تصویب شد که شامل پروژههای راه و جاده، آب، بهداشت، آموزش و عمران شهری و روستایی بود.