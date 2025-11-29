مراسم استقبال از دو بانوی کاراته‌کای کهگیلویه و بویراحمدی که در المپیک ناشنوایان جهان افتخار آفریدند با حضور مسئولان فدراسیون و جمعی از مدیران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم استقبال از دو بانوی کاراته‌کای افتخارآفرین استان نهال زکی‌زاده صاحب مدال طلا و سارا ادریا دارنده مدال برنز سیزدهمین دوره المپیک ناشنوایان جهان با حضور مسئولان فدراسیون و جمعی از مدیران برگزار شد.

در این مراسم رئیس دفتر نماینده شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت و از تلاش پشتکار و افتخارآفرینی این دو ورزشکار تجلیل کرد.

سید امیرعباس هاشمی موفقیت زکی‌زاده و ادریا را نمونه‌ای بارز از ظرفیت‌های بالای ورزشکاران ناشنوای کشور دانست و بر لزوم حمایت بیشتر از استعداد‌های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کردند.

در جریان سیزدهمین دوره المپیک ناشنوایان جهان در کشور ژاپن دو بانوی کاراته‌کای هم‌استانی نهال زکی‌زاده و سارا ادریا با نمایش عملکردی درخشان موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز شدند.

این ۲ بانوی موفق افتخاری بزرگ برای ورزش ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد رقم زدند.