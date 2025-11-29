مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: برخی آمار و داده‌های منتشر شده در خصوص شاخص و شدت آلایندگی هوا در ارومیه، غیر قابل استناد و نادرست است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری با تاکید بر اینکه محاسبه شاخص کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ تنها با یک دستگاه نیست، افزود: داده‌های تمامی ایستگاه‌ها در محاسبه این شاخص در نظر گرفته می‌شود و آمار یک ایستگاه نمی‌تواند معیار آلایندگی هوای یک شهر قرار بگیرد.

جباری تاکید کرد: تمامی داده‌های معتبر مربوط به شاخص کیفیت هوا صرفاً از طریق ایستگاه‌های پایش خودکار و درگاه‌های رسمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور منتشر می‌شود و شایسته است شهروندان جهت دریافت اطلاعات معتبر و صحیح، تنها به منابع رسمی مراجعه کنند.