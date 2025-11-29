پخش زنده
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت:بیست مرکز تخصصی به معلولان کرمانی انواع خدمات ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،علیرضا وحید زاده گفت: در استان کرمان معلولیتها در ابعاد مختلفی هستند که به تناسب معلولیت توی کمیسیون پزشکی مربوطه قرار میگیرند و در آنجا تقسیم بندی میشوند.
وی با بیان اینکه به تناسب شدت معلولیت خدمات به این قشر تعلق میگیرد، افزود:که براساس معلولیتها که جسمی، حرکتی، روانی، ضایعه نخاعی، اختلالات دهانی و... هستند برای این افراد پرونده تشکیل میشود و با تشخیص مددکار به آنها خدمات تعلق میگیرد.
وی به مراکز نگهداری افراد در سطح استان اشاره کردو گفت:۵ مرکز برای نگهداری دارای معلولیت جسمی، حرکتی،۴مرکز نگهداری دارای اختلالات روانی،۶ مرکز سالمندان و ۵ مرکز برای نگهداری معلولیت شدید ذهنی وجود دارد که به صورت روزانه خدمات ارائه میدهند.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: همچنین به این افراد کمک هزینه مسکن، توانبخشی، کمک هزینه حق پرستاری، کمک هزینه لوازم پزشکی، کمک هزینه تحصیل به تناسب این خدمات ارائه میشود.
وحید زاده گفت:در تمامی شهرهای استان افراد دارای معلولیت داریم ولی اصلحترین در جنوب استان اصولا معلولیتها ژنتیکی و خود مراقبتی است و در شهرهای شرقی و جنوبی استان معلولیتهای ناشی از تصادفات وجود دارد.