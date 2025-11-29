ناظر عالی شرکت‌های توزیع با اعلام افزایش ۳.۷ درصدی تحویل انرژی برق به صنایع انرژی‌بر کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: میانگین تحویل روزانه برق به صنایع فولادی در این ماه با رشد ۴.۶ درصدی همراه بوده و این امر نشان‌دهنده تداوم همراهی صنعت برق با بخش تولید است.

به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، سیدسعید میرشریفی، با اشاره به اجرای قانون ماده ۴ «مانع‌زدایی از تولید صنعتی» و اقدامات مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت برای حمایت از صنایع افزود: برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین شامل ۹۰۰۰ مگاوات حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر، بستر مهمی برای تضمین پایداری برق صنایع است. تاکنون حدود ۲۷۵۰ مگاوات از این هدف محقق شده و ضروری است صنایع با توجه به جذابیت‌های جدید سرمایه‌گذاری، مسیر احداث نیروگاه‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

عملکرد صنایع فولادی و سیمانی

ناظر عالی شرکت‌های توزیع با اشاره به عملکرد بخش‌های مختلف تولید خاطرنشان کرد: صنایع فولادی در آبان‌ماه عملکرد بهتری نسبت به صنایع سیمانی داشته‌اند و با رشد ۴.۶ درصدی مصرف برق، تولید خود را افزایش داده‌اند. این صنایع از طرح‌های حمایتی وزارت نیرو مانند احداث نیروگاه، خرید برق از تابلوی آزاد و سبز و قرارداد‌های دوجانبه استقبال قابل‌توجهی داشته‌اند.

وی ادامه داد: در مقابل، صنایع سیمانی با کاهش ۲.۲ درصدی مصرف برق مواجه بوده‌اند که احتمالاً ناشی از افت تقاضای بازار در فصل پاییز است.

بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع

میرشریفی از مجموعه اقدامات حمایتی دولت برای کاهش فشار بر بخش تولید یاد کرد و گفت: علاوه بر فراهم‌سازی امکان احداث نیروگاه و فروش برق مازاد، امکانات دیگری نظیر خرید برق از تابلو آزاد و سبز، اعطای تسهیلات، تعویق اقساط مالیاتی، تخصیص ارز بیشتر برای تأمین مواد اولیه و اولویت‌دهی به صنایع دارای طرح‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

عبور از تابستان سخت و ضرورت نقش‌آفرینی صنایع

وی با اشاره به چالش‌های کم‌سابقه صنعت برق در سال جاری موج گرمای شدید، تبعات جنگ ۱۲ روزه، محدودیت‌های سوخت زمستان گذشته، افزایش خروج اضطراری واحد‌های حرارتی و کاهش بیش از ۵۰ درصدی ذخایر مخازن نیروگاه‌های برق‌آبی تصریح کرد: با وجود این فشارها، صنعت برق کوشیده است کمترین اخلال را به فرآیند تولید صنایع وارد کند؛ اما برای حل ریشه‌ای و پایدار چالش تأمین انرژی، مشارکت جدی‌تر صنایع در احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر ضروری است.

ناظر عالی شرکت‌های توزیع در پایان تأکید کرد: اگر صنایع مسیر احداث نیروگاه‌های خودتأمین را با سرعت بیشتری طی کنند و از ظرفیت طرح‌های حمایتی کوتاه‌مدت وزارت نیرو بهره بگیرند، می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد رفع کامل محدودیت‌های تأمین برق صنایع باشیم.