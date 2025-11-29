به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، از عضویت رسمی شهر جهانی یزد در مجمع شهرداران آسیایی خبر داد؛ عضویتی که در یازدهمین اجلاس این مجمع و در چارچوب «اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» و با رأی تمامی اعضا به تصویب رسید.

او این رخداد را دروازه‌ای تازه برای تقویت ارتباطات بین‌المللی یزد توصیف کرد و ادامه داد: یزد علاوه بر عضویت رسمی، در انتخابات کمیته‌های اجرایی مجمع نیز با رأی اعضا به‌عنوان دبیر کمیته گردشگری و فرهنگی و دبیر کمیته محیط زیست و خدمات شهری انتخاب شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد افزود: این انتخاب با ریاست خرم‌آباد و آنکارا بر این کمیته‌ها زمینه‌ساز حضور مؤثرتر یزد در مباحث کلیدی توسعه شهری و جذب همکاری‌های علمی، سرمایه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

رئیس کمیسیون گردشگری و روابط بین‌الملل شورا خبر داد: پروژه شهروندان کوچک، سازندگان آینده از مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد، در ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی به‌عنوان یکی از پروژه‌های اثرگذار معرفی شده که این موفقیت منعکس‌کننده ظرفیت‌های فکری و نوآورانه شهر یزد در عرصه مدیریت شهری می‌باشد.

حقیرالسادات با اشاره به اینکه اجلاس تهران ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از نشست‌های مهم، از جمله هفتمین نشست مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی، نخستین نشست رؤسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و نشست شهر‌های خواهرخوانده را دربرگرفته، افزود: حضور یزد در چنین رویدادهایی، امکان تبادل تجربه، جذب فرصت‌های همکاری و معرفی دستاورد‌های شهر را در سطحی وسیع‌تر فراهم می‌کند.

او بیان کرد: مجموعه این دستاورد‌ها نشان می‌دهد یزد در مسیر تقویت دیپلماسی شهری، گسترش ارتباطات بین‌المللی، توسعه پایدار و معرفی هویت فرهنگی خود در سطح آسیا و جهان گام‌های استوار و هدفمند برداشته است.

حقیرالسادات گفت: یزد امروز نه‌تنها یک شهر میراث جهانی، بلکه یکی از بازیگران فعال عرصه روابط بین‌الملل شهری است.