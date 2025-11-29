قوه قضائیه اعلام کرد: ۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی در بستر فضای مجازی که با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش می‌شود بازداشت و با تشکیل پرونده قضایی به زندان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به تازگی تولید یک برنامه‌ با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی آغاز شده که مجری برنامه خود را سازنده و میزبان معرفی می‌کند.

این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شود برنامه ای تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می گیرد.

مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگزاری آن در فضای مجازی بازداشت شده و به بازپرس پرونده معرفی شده است.

پس از تشکیل پرونده قضایی بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.