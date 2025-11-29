به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت: در راستای جلوگیری از تردد غیر مجاز، تشدید کنترل نوار مرزی و مبارزه همه جانبه با کالای قاچاق، مرزبانان هنگ مرزی سردشت با اجرای کمین هدفمند توانستند در یک عملیات منسجم و موفق تعداد ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مجموع ۱۵۰۰۰ پاکت را کشف و یک نفر متهم را دستگیر نمایند.

سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیون ریالی کالای مکشوفه خاطر نشان ساخت: در این رابطه ضمن تشکیل پرونده، متهم جهت سیر مراحل قانونی به مبادی ذی‌ربط تحویل گردید.