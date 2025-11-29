به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهردار دوگنبدان گفت: ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بولوار اندیشه و پیاده روسازی میدان هفت تیر در این شهر اختصاص یافته است.

رضا قشایی افزود: عملیات اجرایی طرح پیاده‌روسازی از میدان هفت تیر، سه راهی به سمت کمربندی شهر دوگنبدان با ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

قشقایی با اشاره به مزایای این طرح افزود: تسهیل در تردد شهری و ارتقاء کیفیت عبور و مرور، از جمله اهداف اجرای طرح‌های عمران شهری در دوگنبدان است.

وی از آغاز عملیات اجرایی بولوار اندیشه با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد و اضافه کرد: این طرح برای اتصال رینگ محله لبنان و مناطق پیرامونی این نقطه مهم از شهر اجرا می‌شود.