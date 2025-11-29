به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی بامداد امروز در آبادان جان‌ سه نفر را گرفت.

دکتر یاسین افرا افزود: در ساعت ۰۵:۵۷ صبح امروز، گزارش وقوع آتش‌سوزی در منزلی واقع در آبادان، ذوالفقاری ، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس برای انجام عملیات امدادی به محل اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه سه نفر شامل دو مرد ۶۰ و ۲۵ ساله و یک خانم ۶۴ ساله، در زمان حضور نیرو‌های اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند. اقدامات اولیه احیا برای هر سه نفر انجام شد و بیماران برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند، اما علیرغم تلاش تیم‌های پزشکی، فوت آنها در بیمارستان تأیید شد.

دو نفر از جان‌باختگان به بیمارستان شهید بهشتی و یک نفر به بیمارستان امام خمینی منتقل شدند.

همچنین انحراف از جاده سبب سقوط خودرو پراید از روی پل شد.

در این حادثه آقا ۳۱ساله راننده خودرو روی پل از جاده منحرف و به پایین سقوط می‌کند که پس از انجام اقدامات لازم به بیمارستان منتقل شد.