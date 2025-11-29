پخش زنده
براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی رسانه ملی، در بازه زمانی ۲۷ آبان تا چهارم آذر، تعداد ۲۲ هزار و ۳۴۴ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی بهترتیب برنامههای شبکههای سه، آیفیلم و دو و شبکههای رادیویی معارف، ایران و آوا، دارای بیشترین تماسهای مردمیبودهاند.
از میان موضوعات و برنامههای شبکه سه سیما مستند «شوک» و مجموعه «الگوریتم»، شبکه آیفیلم تشکر و درخواست پخش مجموعه های جذاب و متنوع و شبکه دو سیما برنامههای «نوسان» و «پاورقی»، بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی و در میان موضوعات و برنامههای مختلف شبکه رادیویی معارف و برنامه «صبح جمعه با شما»، شبکه رادیویی ایران و تشکر و درخواست پخش ترانههای متنوع از شبکه رادیویی آوا، بیشترین سهم را در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره مستند «شوک»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و آگاهیبخش، درخواست تولید و پخش بیشتر چنین برنامههایی، بازپخش مکرر، تداوم پخش، نشان دادن چهره متخلفان، معرفی واحدهای صنفی متخلف، برخورد جدی و قاطع مراجع قضائی با متخلفان صنف. مواد غذایی و پلمپ نمودن واحدهای صنفی آنها و انتقاد از شطرنجی کردن چهره متخلفان و تغییر صدای آنها بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره مجموعه «الگوریتم»، شامل تشکر از محتوای جذاب و روشنگرانه، درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش و انتقاد از پخش نامنظم سریال بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه آیفیلم شامل تشکر از پخش مجموعه های جذاب بهویژه «پایتخت»، درخواست پخش تمام فصول مجموعه «پایتخت»، پخش مجموعه های جدید و متنوع، پخش نشدن مجموعه های طنز در ایام فاطمیه و همچنین پخش مجموعه های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش نشدن ادامه «پایتخت ۱» و پخش مجموعه های تکراری بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای مفید و آگاهیبخش و اجرای توانمند محمدرضا شهبازی، درخواست تغییر مجری و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از اجرای نامناسب و استفاده از واژههای بیگانه در کلام مجری و بزرگنمایی مشکلات سایر کشورها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامههای مفید، آموزنده و اثرگذار بوده است. مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست اعلام زمان پخش و انتقاد از کاهش کیفیت برنامه بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانههای جذاب، درخواست پخش ترانههای جدید و متنوع و پخش ترانههای درخواستی مخاطبان بوده است.