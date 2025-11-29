براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، در بازه زمانی ۲۷ آبان تا چهارم آذر، تعداد ۲۲ هزار و ۳۴۴ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط­ با مخاطبان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به‌ترتیب برنامه‌های شبکه‌های سه، آی‌فیلم و دو و شبکه‌های رادیویی معارف، ایران و آوا، دارای بیشترین تماس‌های مردمی‌بوده‌اند.

از میان موضوعات و برنامه‌های شبکه سه سیما مستند «شوک» و مجموعه «الگوریتم»، شبکه آی‌فیلم تشکر و درخواست پخش مجموعه های جذاب و متنوع و شبکه دو سیما برنامه‌های «نوسان» و «پاورقی»، بیشترین سهم برنامه‌های تلویزیونی و در میان موضوعات و برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی معارف و برنامه «صبح جمعه با شما»، شبکه رادیویی ایران و تشکر و درخواست پخش ترانه‌های متنوع از شبکه رادیویی آوا، بیشترین سهم را در پیشنهادها، درخواست‌ها و قدردانی‌های مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مستند «شوک»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و­ آگاهی‌بخش، درخواست تولید و پخش بیشتر چنین برنامه‌هایی، بازپخش مکرر، تداوم پخش، نشان دادن چهره متخلفان، معرفی واحد‌های صنفی متخلف، برخورد جدی و قاطع مراجع قضائی با متخلفان صنف. مواد غذایی و پلمپ نمودن واحد‌های صنفی آنها و انتقاد از شطرنجی کردن چهره متخلفان و تغییر صدای آنها بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «الگوریتم»، شامل تشکر از محتوای جذاب و روشنگرانه، درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش و انتقاد از پخش نامنظم سریال بوده است.

­مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه آی‌فیلم شامل تشکر از پخش مجموعه های جذاب به‌ویژه «پایتخت»، درخواست پخش تمام فصول مجموعه «پایتخت»، پخش مجموعه های جدید و متنوع، پخش نشدن مجموعه های طنز در ایام فاطمیه و همچنین پخش مجموعه های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش نشدن ادامه «پایتخت ۱» و پخش مجموعه های تکراری بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای مفید و آگاهی‌بخش و اجرای توانمند محمدرضا شهبازی، درخواست تغییر مجری و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از اجرای نامناسب و استفاده از واژه‌های بیگانه در کلام مجری و بزرگنمایی مشکلات سایر کشور‌ها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامه‌های مفید، آموزنده و اثرگذار بوده است. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست اعلام زمان پخش و انتقاد از کاهش کیفیت برنامه بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانه‌های جذاب، درخواست پخش ترانه‌های جدید و متنوع و پخش ترانه‌های درخواستی مخاطبان بوده است.