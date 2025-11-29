فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر از مهروموم ۲ واحد صنفی (کافه) متخلف، مزاحم و‌ هنجارشکن که باعث سلب آرامش مردم شده بودند، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی شکایات مردمی از آلودگی صوتی شدید و ایجاد مزاحمت برای ساکنان چند محله در این شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با هماهنگی قضائی ۲ واحد صنفی (کافه) متخلف و مرتبط با شکایات مردمی را مهروموم کردند. در این ارتباط ۲ از عوامل مرتبط با این اقدامات دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر خاطرنشان کرد: نظارت‌های مستمر و برخورد‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و تکرار تخلفات ادامه خواهد داشت.