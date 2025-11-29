پخش زنده
دو دستگاه فلزیاب در کرمان کشف و پنج متهم دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از کشف و ضبط دو دستگاه فلزیاب و دستگیری متهمان در شهر کرمان خبر داد.
سرهنگ مجید فاریابی افزود: در راستای مبارزه با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار در انجام تفاهمنامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان، مأموران فرماندهی انتظامی شهر کرمان حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به حضور دو دستگاه خودرو در محل مشکوک و پساز بررسی میدانی موفق به کشف ۲ دستگاه فلزیاب و شناسایی و دستگیری پنج متهم در محل شدند.
وی بیان کرد: متهمان دستگیرشده به همراه ادله ارتکاب جرم و فلزیابهای مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان اظهار کرد: حفاظت از میراثفرهنگی، صیانت از حافظه تاریخی و هویت ماندگار سرزمین ماست، مسئولیتی که تنها بر دوش یگان حفاظت میراثفرهنگی نیست، بلکه با مشارکت گسترده مردم و همراهی دستگاههای همیار معنا و قدرت بیشتری مییابد.
سرهنگ فاریابی در پایان بیان کرد: مبارزه با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی، یک جهاد بیوقفه برای جلوگیری از تاراج ریشهها و روایتهای تمدنی ماست و در این مسیر، همکاری جوامع محلی، نهادهای انتظامی، قضایی و ارگانهای همکار، نقشی تعیینکننده دارد و با تکیه بر این ظرفیتهای اجتماعی و نهادی، میتوانیم در برابر تهدیدها بایستیم و گنجینههای ارزشمند این سرزمین را برای آیندگان حفظ کنیم.