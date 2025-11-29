به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه خبرهایی همچون:

بسيج، پشتوانه مقاومت و نماد فرهنگ فداکاري

حل مشکل فرودگاه قم بعد از تعطيلي 13 ساله

عمليات آزادسازي سوسنگرد، نشان اتحاد ملت

تجليل از برترين هاي شعر جوان کشور با عنوان "آن صبح نزديک"

خدمات درماني و دارويي رايگان به ساکنان دو روستاي بخش مرکزي

تجليل از برگزيدگان مسابقات قهرماني سوارکاري استان

يک پيروزي و يک شکست براي نمايندگان قم در ليگ دسته يک واليبال مرور شده است.