هشتم آذر ماه، همزمان با سالروز شهادت دانشمند برجسته، دکتر مجید شهریاری، یاد او را گرامی می‌داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهید دکتر مجید شهریاری، استاد برجسته فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، او از تبار یارانی بود که رفتند تا ایران جاودانه بماند؛ او فرزندی بود از دیار غواصان دریادل، کسانی که اقیانوسی از فداکاری را در دفاع از میهن گشودند و شهریاری ادامه دهنده همان راه در جبهه علم شد.

شهریار شهر ما از کسانی بود که علم را نه برای نام و مقام، بلکه برای خدمت به مردم و سربلندی ایران عزیز آموخت. او با نبوغ علمی و روحی متواضع، نقش مؤثری در پیشرفت صنایع هسته‌ای کشور داشت و عمر پربرکت خود را در راه استقلال علمی و اقتدار ملی ایران صرف کرد.

بزرگمرد زنجانی باور داشت که علم بدون تعهد، ناتمام است؛ و درست به همین باور بود که مسیرش را با صداقت، ایمان و عشق به وطن پیمود. در همچین روزی ، دشمنان توسعه و عزت ایران، جسم او را از ما گرفتند، اما اندیشه و راه روشنش جاودانه در حافظه‌ی ملت ایران ماند.

یاد او، یاد مردی است که در سکوت آزمایشگاه‌ها و میان معادلات و فرمول‌ها، عاشقانه‌تر از هر شاعر، به وطن خود عشق ورزید. نامش تا همیشه در کنار دیگر شهدای علم، چون نشانی از تلاش، ایمان و امید درخشان خواهد بود.

شهید مجید شهریاری دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی ایران در سال ۱۳۴۵ در زنجان متولد شد. وی متاهل و دارای دو فرزند به نام‌های محسن و زهرا بود. همسر این شهید بزرگوار، بهجت قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

این مرد بزرگ سرانجام پس از سال‌ها فعالیت جهادی در عرصه علم و با تلاشی مستمر برای اعتلای دانش هسته‌ای ایران، در تهران و در ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل شد.