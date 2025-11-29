پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی گفت: پل آزادراه شمالی کرج که از مرحله طراحی تا ساخت و پیشرفت آن توسط جوانان همین سرزمین انجام شده و مهندسان قدری پروژه را در زمره بهترینها قرار دادهاند، شاهکار مهندسی ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق در خاتمه بازدید از پروژه کنارگذر آزادراه شمالی کرج در جمع خبرنگاران افزود: این دومین بازدید رسمی من از پل بزرگ آزادراه شمالی کرج است و هر بار که از آن بازدید و پیشرفت فیزیکی آن را رصد میکنم، به ایرانی بودن خود میبالم.
صادق خاطرنشان کرد: این پروژه که با مشارکت دولت و شهرداری به پیش میرود، مشکلات ترافیک شهر کرج تهران و استان البرز را کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین این پروژه، پروژهای بین استانی است که بر کاهش بار ترافیکی ۱۰ استان اثرگذار خواهد بود و ورود و خروج در امتداد مسیر سبب میشود ترافیک شهر کرج نیز کاهش یابد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امسال برای دومین بار است که از این پروژه بازدید کردهام و با وجود همه محدودیتها شاهد پیشرفت فیزیکی چشمگیر آن هستیم و امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه منابع مالی اجرای این پروژه از قبل پیش بینی شده بود، اظهار داشت: با مولدسازیهای برخی از اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بخشی از تامین مالی این پروژه انجام شده است و در تلاشیم در ادامه با تداوم مولدسازیهای، مابقی هزینههای آن را به انجام برسانیم.
صادق گفت: با افتتاح این پل ۲۳ درصد از ترافیکی که از اتوبان تهران- کرج به سمت قزوین داشتیم به این مسیر منتقل خواهد شد و علاوه بر کاهش ترافیک ورود و خروج تهران، گشایشهایی در شهر کرج و کاهش ترافیک آن به دنبال خواهد داشت.
وی درباره سایر پروژههایی که تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید نیز گفت: پروژههای ریلی میانه- اردبیل و چابهار- زاهدان با همه ایستگاههای آن تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و پس از اتمام پروژه فعلی، قطعه بعدی آزادراه تهران- شمال به طول ۸.۵ کیلومتر را آغاز خواهیم کرد.