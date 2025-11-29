پخش زنده
اسناد اراضی شهرک کارگاهی شهرستان خاش پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این اراضی به دلیل تعارضات و مغایرتهای موجود در این سالها بلاتکلیف باقی مانده بودند و با پیگیریهای جدی معاونت مربوطه وضعیت این اراضی تعیین تکلیف شد.
احسان هاشمزهی گفت: در این راستا برای بیش از ۲۵۰ قطعه از اراضی شهرک کارگاهی خاش بنام دولت سند رسمی دریافت شد که برای آن دسته از افرادی که در گذشته این اراضی به نام آنها واگذار شده بود اسناد به نام آنها منتقل خواهد شد و مابقی اراضی نیز از طریق مزایده عمومی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
وی افزود: تعیین تکلیف اسناد این اراضی در شهرستان خاش علاوه بر حل معضل حقوقی بسیاری از افراد گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و تولید در منطقه است بطوریکه با شفافیت در مالکیت و انتقال اسناد نه تنها دغدغههای حقوقی رفع میشود بلکه بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاران فراهم میآید.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: علاوه بر این واگذاری اراضی از طریق مزایده عمومی به سرمایهگذاران میتواند به ایجاد زیرساختهای جدید، اشتغالزایی و ارتقاء سطح تولید کمک کند.
هاشم زهی تصریح کرد: در نهایت این تصمیم با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستان خاش و سایر شهرکهای کارگاهی میتواند به عنوان یک محرک اساسی در جهت تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار در استان عمل کند.