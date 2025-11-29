



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرگرد پاسدار مجید زواری فرمانده حوزه بسیج ۱۱ کمیل گفت: این همایش با حضور فرماندهان و بسیجیان فعال منطقه برگزار شد و از ۱۰۰ فرمانده پایگاه، اعضای شورای حوزه‌ها و برگزیدگان یکسال اخیر در قسمت‌های تخصصی بسیج خواهر و برادر بخش رضویه قدردانی به عمل آمد.

نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش رضویه و احمد آباد نیز در این همایش گفت: بسیج در کنار نهاد‌های حاکمیتی دیگر، در اجرای طرح های عمرانی و توسعه‌ای نقش آفرینی می‌کند. در این میان، بنیاد برکت به عنوان یک نهاد پیشرو، در ارائه کمک‌های مؤثر به روستاییان و بهره‌مندی آنان، سهم به‌سزایی دارد. این تلاش‌ها، همگی نشانی از این حقیقت است که «بسیج متعلق به مردم است».

سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: گام‌های برداشته شده توسط این نهاد، تنها به عرصه‌های سخت‌افزاری محدود نمی‌شود. اقدامات نرم‌افزاری در حوزه‌های توانمندسازی، به‌ویژه توانمندسازی بانوان و همچنین فعالیت‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی، از دیگر زمینه‌های حضور بسیج است.

وی ادامه داد: عرصه حضور بسیج منحصر به یک حوزه یا میدان خاص نیست و این نهاد در کنار سایر نهاد‌های نظام جمهوری اسلامی، برای پیشبرد اهداف نظام و قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت و تعالی، تلاش می‌کند.

در این مراسم نماینده مردم رضویه در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ پهلوان فرمانده بسیج ناحیه کمیل، مدیر و خدام مجموعه فرهنگی مذهبی امامزاده یحیی (ع) , مولوی اهل سنت و دیگر مسئولین بخش رضویه نیز حضور داشتند.