به مناسبت هفته بسیج همایش یک هزار نفری بسیجیان بخش رضویه در بقعه امامزاده یحیی بن زید (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرگرد پاسدار مجید زواری فرمانده حوزه بسیج ۱۱ کمیل گفت: این همایش با حضور فرماندهان و بسیجیان فعال منطقه برگزار شد و از ۱۰۰ فرمانده پایگاه، اعضای شورای حوزهها و برگزیدگان یکسال اخیر در قسمتهای تخصصی بسیج خواهر و برادر بخش رضویه قدردانی به عمل آمد.
نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش رضویه و احمد آباد نیز در این همایش گفت: بسیج در کنار نهادهای حاکمیتی دیگر، در اجرای طرح های عمرانی و توسعهای نقش آفرینی میکند. در این میان، بنیاد برکت به عنوان یک نهاد پیشرو، در ارائه کمکهای مؤثر به روستاییان و بهرهمندی آنان، سهم بهسزایی دارد. این تلاشها، همگی نشانی از این حقیقت است که «بسیج متعلق به مردم است».
سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: گامهای برداشته شده توسط این نهاد، تنها به عرصههای سختافزاری محدود نمیشود. اقدامات نرمافزاری در حوزههای توانمندسازی، بهویژه توانمندسازی بانوان و همچنین فعالیتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی، از دیگر زمینههای حضور بسیج است.
وی ادامه داد: عرصه حضور بسیج منحصر به یک حوزه یا میدان خاص نیست و این نهاد در کنار سایر نهادهای نظام جمهوری اسلامی، برای پیشبرد اهداف نظام و قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت و تعالی، تلاش میکند.
در این مراسم نماینده مردم رضویه در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ پهلوان فرمانده بسیج ناحیه کمیل، مدیر و خدام مجموعه فرهنگی مذهبی امامزاده یحیی (ع) , مولوی اهل سنت و دیگر مسئولین بخش رضویه نیز حضور داشتند.