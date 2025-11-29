به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️ بیش از پنج هزار اثر از نقاط مختلف ایران و جهان به دبیرخانه هجدهمین سوگواره مهر محرم ارسال شده بود که به گفته دبیر اجرایی این سوگواره ، با رای هیأت داوران، ۶۵ اثر شامل ۵۸ تک عکس و ۷ مجموعه عکس از ۴۹ عکاس به این نمایشگاه راه یافته‌اند.

میثم قدس پور افزود: در بخش ملی آثار نگین محمدی فرد از اصفهان، شریفه علی آبادی از خراسان رضوی، فاطمه سادات عظیمی از قم، محمد قائدی از خوزستان، احمد تاجی با دو اثر از چهارمحال و بختیاری، محمدرضا به مرام از آذربایجان شرقی، علیرضا آخوندزاده طزرجانی از یزد، زینب حجتی ماسوله از تهران، مهدی تیرانی از گلستان، هادی دهقان پور از خراسان رضوی، علی نجات بخش اصفهانی با سه اثر از اصفهان، حمید عظیمی با دو اثر آذربایجان غربی، امیر قیومی با دو اثر از فارس، زهرا امیری از اصفهان سیدرضا مهری از خراسان رضوی، لادن لنگری از خراسان شمالی، داود کهن ترابی از تهران، محمد عطایی محمدی از گلستان، محمد آهنگر از خوزستان، علی خوانین از فارس و حمید عابدی از قم به نمایشگاه مهر محرم راه یافته است.