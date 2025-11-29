به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جوزف ادلو در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا تمامی تصمیم‌گیری‌ها درباره پناهندگی را متوقف کرده است تا زمانی که بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که هر تبعه خارجی تا حداکثر میزان ممکن بررسی و غربالگری می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مرگ یکی از ۲ سرباز گارد ملی که در نزدیکی کاخ سفید هدف تیراندازی قرار گرفته بودند را اعلام کرد.

همزمان دولت او گفت که در واکنش به این حمله، وضعیت اقامت دائم مهاجران از ۱۹ کشور از جمله افغانستان را بازبینی خواهد کرد.

در همین حال، وزارت خارجه آمریکا به‌تازگی اعلام کرد که صدور روادید برای دارندگان گذرنامه افغانستانی متوقف شده است.

پیش از این نیز دولت ترامپ دستور توقف فوری رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی از افغانستان را صادر کرده بود.

از سوی دیگر، ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، حملات به مهاجران غیرقانونی را در سراسر آمریکا افزایش داده و ماموران فدرال نقابدار را به برخی از «شهر‌های پناهگاه مهاجران» فرستاده است تا افرادی را که گفته می‌شود به طور غیرقانونی در کشور هستند، اخراج کنند.