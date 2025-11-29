صبح امروز دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۱۰:۱۶ صبح امروز شنبه ۸ آذر گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در باغ تفریحی در محدوده خیابان جمهوری یاسوج به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

پرویز غفارفرد افزود: نزدیک‌ترین پایگاه امدادی به محل اعزام شد، اما متأسفانه فرد حادثه‌دیده قبل از رسیدن امدادگران اورژانس فوت کرده بود.

وی ادامه داد: پیکر این مرد جهت طی مراحل قانونی به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل شد.

غفار فرد با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اضافه کرد: این حادثه دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت منوکسیدکربن در روزهای اخیر در استان است.

وی ادامه داد: با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، ضرورت توجه شهروندان به ایمنی دودکش‌ها، تهویه مناسب و استفاده از وسایل استاندارد بسیار جدی است.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی در این زمینه بیان کرد: منوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است که می‌تواند در مدت کوتاه منجر به بی‌هوشی، مسمومیت شدید و مرگ خاموش شود.

غفار فرد افزود: مشاهده علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی غیرعادی، زنگ خطر برای خروج سریع از محیط و تماس فوری با شماره ۱۱۵ است.