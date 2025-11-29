دومین قربانی قاتل خاموش در کهگیلویه و بویراحمد
صبح امروز دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۱۰:۱۶ صبح امروز شنبه ۸ آذر گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در باغ تفریحی در محدوده خیابان جمهوری یاسوج به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
پرویز غفارفرد افزود: نزدیکترین پایگاه امدادی به محل اعزام شد، اما متأسفانه فرد حادثهدیده قبل از رسیدن امدادگران اورژانس فوت کرده بود.
وی ادامه داد: پیکر این مرد جهت طی مراحل قانونی به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل شد.
غفار فرد با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اضافه کرد: این حادثه دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت منوکسیدکربن در روزهای اخیر در استان است.
وی ادامه داد: با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، ضرورت توجه شهروندان به ایمنی دودکشها، تهویه مناسب و استفاده از وسایل استاندارد بسیار جدی است.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان با تأکید بر اهمیت آگاهیبخشی در این زمینه بیان کرد: منوکسیدکربن گازی بیرنگ، بیبو و بسیار خطرناک است که میتواند در مدت کوتاه منجر به بیهوشی، مسمومیت شدید و مرگ خاموش شود.
غفار فرد افزود: مشاهده علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خوابآلودگی غیرعادی، زنگ خطر برای خروج سریع از محیط و تماس فوری با شماره ۱۱۵ است.
عکس خبر آرشیوی است.