به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: به دلیل شرایط جوی پیش بینی می‌شد میزان محصول سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد که این پیش بینی نیز به واقعیت پیوست و بر اساس برآوردها، کاهش تولید سیب شهرستان در مقایسه با پارسال حدود یک‌چهارم بوده است.

هدایت عبدولی، با بیان اینکه سرما و تگرگ بهاره در بخش‌هایی از شهرستان، آسیب جدی به درختان وارد کرده است، افزود: همین موضوع سبب شد میوه‌دهی بسیاری از باغ‌ها کاهش یابد و بخشی از محصول شکل نگیرد.

عبدولی، با بیان اینکه در مهاباد حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که بیشتر آنها در سن باردهی هستند، اظهارکرد: امسال میانگین عملکرد درمحدوده ۱۶ تن ثبت شده است.

وی، با اشاره به ارقام مختلف سیب تولیدی منطقه گفت: بیشتر سیب تولیدی منطقه از گونه‌های قرمز و زرد است که به دلیل ماندگاری مناسب این سیب‌ها، بخشی از محصول در ماه‌های سرد سال روانه بازار و بخشی نیز به مقصد استان‌های دیگر ارسال می‌شود.

عبدولی افزود: ۳۱ سردخانه فعال در شهرستان با مجموع ظرفیت بیش از ۱۵۵ هزار تن میوه فعالیت می‌کنند که این سردخانه‌ها نقش مهمی در تنظیم بازار دارند.

مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: از آنجا که بخش کمی از باغ‌های این شهرستان برای مصرف محلی برداشت می‌شود، عمده سیب منطقه پس از ذخیره‌سازی، به دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها فرستاده می‌شود؛ همین موضوع باعث شده مهاباد یکی از نقاط تأمین سیب کشور باشد.