مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تأمین ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیمارستان روانپزشکی کرمان از محل مالیاتهای نشاندارخبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان گفت: در راستای نقشآفرینی مالیات در توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان، مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار جهت احداث بیمارستان جایگزین روانپزشکی کرمان از محل مالیاتهای نشاندار تخصیص یافت.
حمید زینل پور اظهار داشت: این اقدام نشاندهنده بازگشت مستقیم مالیاتهای پرداختی مردم به جامعه و سرمایهگذاری در رفاه اجتماعی است.
وی افزود: احداث بیمارستان جدید روانپزشکی کرمان میتواند خدمات تخصصیتر و استانداردتری به بیماران ارائه دهد و ظرفیت درمانی استان را ارتقا بخشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه تخصیص منابع از محل مالیاتهای نشاندار، علاوه بر شفافیت در هزینهکرد، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت میکند، تصریح کرد:
این پروژه نمونهای روشن از پیوند میان فرهنگ مالیاتپردازی و ارتقای سلامت جامعه است.
زینل پور مالیات را پشتوانهای پایدار برای توسعه خدمات عمومی بهویژه در حوزه سلامت دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در پرداخت مالیات، زمینهساز اجرای طرحهای بزرگ عمرانی و درمانی خواهد بود.