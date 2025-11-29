آتش‌سوزی مهیبی که چهارشنبه گذشته یک مجتمع مسکونی در هنگ‌کنگ را فرا گرفت و تا روز جمعه گذشته ادامه داشت، شمار جان‌باختگان آن به ۱۲۸ نفر رسید؛ در ابتدا این آمار تنها ۴ نفر گزارش شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از آسوشیتدپرس با انتشار این خبر افزود: تعداد جان‌باختگان در یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های هنگ‌کنگ به ۱۲۸ نفر افزایش یافت و بسیاری همچنان مفقود هستند. در همین حال، هشت نفر در ارتباط با این آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی که از چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد، تا صبح روز جمعه (روز گذشته) حدود ۴۰ ساعت پس از شروع، به طور کامل خاموش نشد.

آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: در جریان این حریق، داربست‌های بامبو که با توری پوشانده شده بودند و ظاهراً توسط یک شرکت ساختمانی نصب شده بودند، آتش گرفتند. کمیسیون مبارزه با فساد در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات هنگ‌کنگ روز گذشته هشت نفر از جمله پیمانکاران فرعی داربست، مدیران یک شرکت مشاور مهندسی و مدیران پروژه ناظر بر بازسازی را در ارتباط با این آتش‌سوزی دستگیر کرده‌اند.

«کریس تانگ»، وزیر امنیت، در یک کنفرانس خبری گفت که حدود ۲۰۰ نفر هنوز مفقود هستند و بیم آن می‌رود که اجساد بیشتری کشف شود.

آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی «وانگ فوک کورت» (Wang Fuk Court) که متشکل از هشت بلوک واقع در منطقه «تای پو» (Tai Po) هنگ‌کنگ است، صبح روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران رخ داد.

منطقه «تای پو» در حومه بخش شمالی هنگ‌کنگ، نزدیک مرز با شهر «شنژن» (Shenzhen) در سرزمین اصلی چین واقع شده است.