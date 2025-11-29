بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی با بیان اینکه پرورش میگو در سواحل استان بوشهر امسال با رشد قابل توجهی مواجه شده است، اظهار کرد: اکنون مساحت زیر کشت مزارع پرورش میگو در استان به ۴ هزار و ۹۸۷ هکتار رسیده که این میزان ظرفیت جدیدی را برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون از سطح ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار افزونبر ۱۸ هزار تن میگو پرورشی برداشت شده است، افزود: برداشت میگو در استان تا پایان آذر ادامه دارد و انتظار میرود با تداوم این روند، رکوردهای جدیدی در تولید میگو رقم زده شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با یادآوری اینکه سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار زمینهای ساحلی به پرورش میگو اختصاص یافت، اما با شیوع بیماری در مزارع، فقط ۱۷ هزار تن محصول برداشت شد، اضافه کرد: امسال علاوه بر افزایش سطح زیر کشت، شاهد ارتقا بهرهوری و تولید هستیم، بهگونهای که پیشبینی شده حجم تولید میگو بین ۲۵ هزار تا ۲۸ هزار تن باشد.
وی اصلاح ساختار پرورشی را عامل مهمی در رشد تولید دانست و گفت: برخی مزارع با بهرهگیری از روشهای نوین، میزان تولید را از ۴ تن در هر هکتار به بیش از ۵۰ تن رساندهاند و حتی در بعضی مزارع رکورد ۶۰ تن در هکتار نیز ثبت شده است که این موفقیت نشانگر پیشرفت چشمگیر صنعت آبزیپروری در استان است.
امینی از فعالیت ۱۲ مجتمع پرورش میگو در قالب ۳۵۱ مزرعه در سواحل استان خبر داد و افزود: این تعداد واحد فعال نقش مهمی در اشتغال محلی و تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا میکنند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲ مرکز تکثیر میگو در استان، یادآور شد: امسال بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه لارو و بچه میگو برای پرورش تولید شده که از این میزان، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه به مزارع استان بوشهر اختصاص یافت و حدود ۳۰۰ میلیون قطعه نیز برای پرورش به استانهای دیگر ارسال شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر ظرفیت بالقوه صنعت میگو در تحقق اهداف اقتصاد دریامحور، یادآور شد: گسترش روشهای نوین پرورشی، اصلاح ساختار تولید و حمایت از مراکز تکثیر میتواند زمینه ارتقای جایگاه استان بوشهر به عنوان قطب آبزیپروری کشور را فراهم کند و افقهای جدیدی در حوزه اشتغال و صادرات دریایی گشوده شود.