مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از ادامه طرح ویژه تشدید نظارت‌ها بر واحد‌های آلاینده خبر داد و گفت: با ورود پایتخت به شرایط اضطرار، فعالیت صنایع و طرح‌های آلاینده مطابق مصوبات کارگروه اضطرار متوقف یا محدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس نژاد با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های شاخص و قرار گرفتن استان تهران در شرایط قرمز، گفت: بر اساس قانون هوای پاک و تکالیف تعیین شده در مصوبات کارگروه اضطرار، این اداره کل موظف است هرگونه فعالیت واحد‌های آلاینده را بدون وقفه متوقف کند.

وی توضیح داد: طرح پایش ویژه با استقرار تیم‌های محیط زیست در سه پهنه کاری و ۲۱ محور در استان در حال اجرا است و این تیم‌ها به صورت میدانی غلظت آلاینده ها، وضعیت دودکش ها، عملکرد فیلتر‌ها و سامانه‌های کنترل آلودگی صنایع، واحد‌های عمرانی و مراکز خدماتی را ارزیابی می‌کنند.

عباس نژاد تصریح کرد: سلامت شهروندان خط قرمز محیط زیست استان تهران است و در شرایط اضطرار هیچ گونه اغماضی نسبت به منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: اجرای کامل مصوبات کارگروه اضطرار و الزامات قانونی مرتبط، تعهد قطعی دستگاه محیط زیست است و با تمام ظرفیت دنبال می‌شود.