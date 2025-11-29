آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌هایی که در فاصله زمانی ۷ مهر تا ۳۰ آبان در سالن‌های تماشاخانه ایران‌شهر به صحنه رفتند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «مجلس ناهید»، «قتل آقای هاورشام»، «عروس انار»، «ببر سفید بنگال» و «شب» که در فاصله زمانی ۷ مهر تا ۳۰ آبان سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر به صحنه رفتند، به تفکیک اجرا‌ها مشخص شد.

نمایش «مجلس ناهید» که به کارگردانی شهاب مهربان در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ و ۴۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۳۰ اجرا و میزبانی از ۴۱۳۱ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «قتل آقای هاورشام» که به کارگردانی فراز غلامی در سالن ناظرزاده کرمانی و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۲۳ اجرا و میزبانی از ۳۷۵۹ تماشاگر فروشی معادل ۱ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «عروس انار» به کارگردانی حسین جمالی در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر، قیمت بلیت ۳۵۰ و ۴۰۰ هزار تومان و با ۳۳ اجرا توانست با میزبانی از ۳۰۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۸۴۹ میلیون و ۶۵ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «ببر سفید بنگال» به کارگردانی نادر فلاح در سالن ناظرزاده، قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و با ۱۶ اجرا توانست با میزبانی از ۸۷۸ تماشاگر فروشی معادل ۱۵۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان داشته باشد.

نمایش «شب» به کارگردانی شهرام گیل آبادی نیز در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر، قیمت بلیت ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان و با ۳۱ اجرا توانست با میزبانی از ۷۴۸۴ تماشاگر به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.