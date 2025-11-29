به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده خردسالان محمد متین زواریان در وزن دوم این رقابت‌ها با قبول شکست در بازی فینال به مدال نقره بسنده کرد. امیر عباس عابدی در وزن ششم صاحب نشان نقره شد و علی نقره هم در وزن دوم، مدال برنز را به گردن آویخت و سومین مدال قم را در این دوره از رقابت‌ها خردسالان ثبت کرد.

در رده نونهالان، امیر حسین آزادی در وزن دهم و امیر عباس یعقوبلو در وزن اول، صاحب دو نشان طلا و نقره شدند.

رقابت‌های تکواندو قهرمان قهرمانان خردسالان و نونهالان کشور به میزبانی البرز برگزار شد.