به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی اصغر عسگری گفت: در یک واحد تولیدی محصولاتی که قبلاً برچسب تاریخ و قیمت قدیمی داشتند مجدداً با تاریخ و قیمت جدید به نرخ روز برچسب‌زنی می‌شد که به همین منظور پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب به اتهام جعل برای این واحد تولیدی تشکیل شد.

وی در ادامه به تشکیل پرونده تعزیراتی برای تخلف دیگر این واحد اشاره کرد و افزود: در بررسی‌های جداگانه مشخص شد این واحد، محصولات تولیدشده در اوایل سال که فاقد تاریخ و قیمت بودند را به صورت غیرقانونی با نرخ روز برچسب‌زنی و به بازار عرضه می‌کرده است.

دادستان قزوین با بیان اینکه ما به التفاوت ارزش کالا‌های شناسایی‌شده بین نرخ قدیم و جدید حدود ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده، تصریح کرد: مقرر شد این کالا‌ها تحت نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت به قیمت قبلی در بازار عرضه شوند.

عسگری با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خاطرنشان کرد: مطابق قانون تمامی تولیدکنندگان باید میزان تولیدات خود را در هر دوره تولید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اداره صمت نیز باید نظارت مستمر بر روند صحیح قیمت‌گذاری و عرضه محصولات تولیدی جهت رفاه حال شهروندان داشته باشد.