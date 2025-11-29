پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: هشتمین داوری مهراصالت ملی صنایعدستی استان زنجان امروز هشتم آذرماه ۱۴۰۴ با داوری ۵۹ اثر از ۴۶ هنرمند صنایعدستی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی، با اعلام این خبر گفت: در این دوره از داوری، آثار متنوعی از هنرمندان برجسته استان در رشتههای ملیلهکاری، چرمدوزی، چاقوسازی، مسکاری، قلمزنی، میناکاری، نقرهکوبی، چوب، تذهیب، انگشترسازی، معرق، زیورآلات سنتی و سایر رشتهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: داوری آثار توسط پنج نفر از اساتید، پیشکسوتان و متخصصان صنایعدستی استان زنجان در محل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شد تا آثار منتخب، شایستگی دریافت مهراصالت ملی را کسب کنند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه زنجان در عرصه هنرهای سنتی و صنایعدستی گفت: استان زنجان با دارا بودن ۵۵ رشته فعال صنایعدستی، یکی از قطبهای مهم این حوزه در کشور محسوب میشود و برگزاری چنین داوریهایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت و هویت آثار تولیدی استان دارد.
نادری معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان زنجان نیز در این باره گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یکبار برگزار میشود، در سالهای گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقهای انجام میگرفت، اما امسال این فرصت به آذربایجان غربی داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند.