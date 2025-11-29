معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای استان یزد: به منظور کاهش مشکلات ناشی از قطع آب، یک تانکر آبرسانی سیار به شهر بانه در استان کردستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، احمد کارگران از اعزام یک تانکر آبرسانی سیار با ظرفیت مجموع ۱۱ هزار لیتر برای خدمت‌رسانی به مردم شهر بانه خبر داد و گفت: این تانکر با دستور مدیرعامل و هماهنگی کامل حوزه بحران شرکت مهندسی آبفای کشور به استان کردستان اعزام شده و تا پایان آذرماه در این شهر به خدمت رسانی می‌پردازند.

او با اشاره به شرایط سخت کم‌آبی در بانه افزود: علیرغم اینکه بانه یکی از شهرستان‌های پربارش کردستان بوده، اما طی سالیان اخیر کاهش نزولات جوی موجب کمبود آب شرب گردیده است. اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ساعاتی از شبانه روز آب در این شهر قطع می‌شود و این وضعیت مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کرده است.

کارگران با اشاره به همبستگی ملی در این شرایط ادامه داد: تاکنون تانکر‌های آبرسانی از شرکت‌های آبفا در سراسر کشور برای کمک به استان کردستان اعزام شده یا در حال اعزام هستند و شرکت آبفای یزد نیز در این اقدام خداپسندانه، که همزمان با هفته بسیج انجام شد، نقش مؤثری داشته است.

او بیان کرد: امیدواریم با تداوم این پشتیبانی‌ها و همکاری همه دستگاه‌ها، مشکلات مردم شهر بانه در حوزه آب شرب کاهش یابد و شرایط پایدارتر شود.