آرامش وضعیت جوی و دریایی بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز یکشنبه آرام خواهد بود، اما از روز دوشنبه سامانه بارشی ضعیفی وارد استان میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها آرام خواهد بود و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
حسین مستانه افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه با عبور سامانه ناپایدار جو، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده و خفیف باران بر روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه دور از انتظار نیست.
وی جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و در طول روز گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۱:۲۰، جزر اول ساعت ۰۸:۴۰، مد دوم ساعت ۱۶:۰۰ و جزر دوم ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه خواهد بود.