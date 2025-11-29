پخش زنده
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان میزبان مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان بود که در آن بر نقش حجاب و عفاف در سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مراسم ترویج عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد آبادان برگزار شد.
در این مراسم دانشجویان بر نقش حجاب و عفاف در سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.
دانشجویان در این برنامه با بیان اینکه حجاب مصونیت است، نه محدودیت، حفظ این ارزش دینی را زمینهساز استحکام بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشور عنوان کردند.
شرکتکنندگان همچنین با تأکید بر الگوگیری از فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام، سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را راهنمایی مؤثر برای دختران جوان و ارتقای سبک زندگی اسلامی دانستند.
در ادامه مراسم، دانشجویان با برگزاری آیین عزاداری، ایام فاطمیه را گرامی داشتند و این آیین را یادآور مفاهیم معنوی و راهی روشن در مسیر هدایت بشری توصیف کردند.
به باور برگزارکنندگان، پاسداشت این مناسبتها فرصتی برای بازخوانی ارزشهای دینی و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در محیطهای علمی و دانشگاهی بهشمار میرود.