دانشگاه آزاد اسلامی آبادان میزبان مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان بود که در آن بر نقش حجاب و عفاف در سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید شد.

تاکید بر نقش حجاب و عفاف در سلامت اخلاقی و فرهنگی در دانشگاه آزاد آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مراسم ترویج عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد آبادان برگزار شد.

در این مراسم دانشجویان بر نقش حجاب و عفاف در سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.

دانشجویان در این برنامه با بیان اینکه حجاب مصونیت است، نه محدودیت، حفظ این ارزش دینی را زمینه‌ساز استحکام بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر الگوگیری از فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام، سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را راهنمایی مؤثر برای دختران جوان و ارتقای سبک زندگی اسلامی دانستند.

در ادامه مراسم، دانشجویان با برگزاری آیین عزاداری، ایام فاطمیه را گرامی داشتند و این آیین را یادآور مفاهیم معنوی و راهی روشن در مسیر هدایت بشری توصیف کردند.

به باور برگزارکنندگان، پاسداشت این مناسبت‌ها فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دینی و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در محیط‌های علمی و دانشگاهی به‌شمار می‌رود.