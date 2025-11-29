در همایش تخصصی پدافند شیمیایی استان گفته شد:درتجربیات به دست آمده از جنگ ۱۲ روزه، نقاط ضعف آنالیز و تجهیزات نسبت به قبل تقویت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، همایش تخصصی پدافند شیمیایی استان امروز با حضور دبیران پدافند غیرعامل دستگاه‌های اداری در کرمان برگزار شد.

مدیر کل پدافند غیرعامل استان در این همایش گفت: در جنگ ۱۲ روزه بیشترین هماهنگی، تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، در حوزه پدافند شیمیایی صورت گرفت و هیچگونه ناهماهنگی در این زمینه وجود نداشت.

کریمی افزود: شناسنامه مواد شیمیایی پرخطر در استان شناسایی، مطالعات بسیار خوبی صورت گرفته و بانک اطلاعاتی وسیعی در این زمینه جمع آوری شده تا هرگونه تهدید و بحران در حوزه مواد شیمیایی را دور کنیم.

کریمی افزود: رصد و پایش خوبی در استان انجام شده و در گام دوم مصون سازی، ساماندهی و امن سازی مراکز پرخطر با محوریت مراکز پرخطر شهری در حال انجام است.

وی افزود: مخازن و منابع و انبار‌های مواد شیمیایی در صنایع بزرگ استان و انبار‌های شرکت نفت از جمله مراکزی است که در حال ساماندهی و مصون سازی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان همچنین گفت: در صورت وقوع هرگونه بحران تلاش می‌شود پیامد‌ها کاهش و مجموعه‌ها به سرعت به شرایط عادی برگردد و در این خصوص سامانه‌های آتش‌نشانی و اطفاء حریق در حال به روز رسانی است.