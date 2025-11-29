مراسم استقبال از محمد سیاهوشی و ابوالفضل زهره‌وند، افتخار آفرینان استان همدان در مسابقات کشتی المپیک ناشنوایان توکیو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هیئت ناشنوایان استان همدان بار دیگر در عرصه رقابت‌های بین‌المللی خوش درخشید و دو نشان ارزشمند کشتی آزاد را در بیست‌وپنجمین المپیک تابستانی ۲۰۲۵ توکیو به نام خود ثبت کرد.

در بازگشت کاروان ورزشی استان، محمد سیاهوشی قهرمان جهان در وزن ۵۷ کیلوگرم و ابوالفضل زهره‌وند نایب‌قهرمان جهان در وزن ۷۴ کیلوگرم مورد استقبال گرم مدیرکل ورزش و جوانان استان، خانواده‌های آنها و جمعی از دوستان و علاقمندان قرار گرفتند.

در این مراسم، مسئولان ورزش استان همدان با تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاش، پشتکار و روحیه قهرمانی این دو ورزشکار ناشنوای توانمند قدردانی کردند و این افتخارآفرینی را برگ زرینی در کارنامه ورزش ناشنوایان دانستند.