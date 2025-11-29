مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تشریح راهبردهای این مجموعه در برنامه هفتم توسعه، از افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد تا پایان برنامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «جبارعلی ذاکری» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۷ آذرماه در نشست شورای اداری راه‌آهن زاگرس، ضمن تبیین اهداف کلان این مجموعه در برنامه هفتم توسعه، بر اهمیت افزایش سهم بار ریلی از بنادر کشور تأکید کرد.

ذاکری با اشاره به تکلیف قانونی برای رشد سهم حمل‌ونقل ریلی از بنادر تا سطح ۲۵ درصد اظهار داشت: «میانگین فعلی این سهم حدود ۹ درصد است و برای تحقق هدف برنامه، باید ظرف سه سال آینده جهش بزرگی در زیرساخت‌های پسکرانه‌ها و ظرفیت عبور بار ریلی ایجاد شود.»

مدیرعامل راه‌آهن همچنین به دیگر محورهای برنامه توسعه اشاره کرد و افزود: «افزایش سرعت سیر قطارها، توسعه خطوط ریلی صنعتی و گسترش شبکه‌های باری و مسافری از اولویت‌های راه‌آهن در سال‌های پیش‌روست.»

وی در ادامه ترانزیت ریلی را یکی از کلیدی‌ترین اهداف اقتصادی برنامه هفتم دانست و گفت: «برنامه‌ریزی ما دستیابی به ۱۰ میلیون تن ترانزیت ریلی در سال پایانی برنامه است. تجربه موفق ترانزیت گازوئیل از امارات به افغانستان و از بندر امیرآباد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شبکه ریلی ایران برای ایفای نقش منطقه‌ای است.»

ذاکری با اشاره به رشد ۱۲ درصدی ترانزیت بارهای بین‌المللی افزود: «اگرچه مسیر رو به پیشرفت است، اما همچنان نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت جدی داریم تا بتوانیم به نقطه مطلوب برنامه برسیم و درآمد پایدار از حمل‌ونقل بین‌المللی ایجاد کنیم.»

مدیرعامل راه‌آهن در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حمل‌ونقل حومه‌ای اشاره کرد و گفت: «درآمد سالیانه قطارهای حومه‌ای کشور تنها ۳۹ میلیارد تومان است و کمتر از سه درصد قیمت تمام‌شده خدمات را پوشش می‌دهد. این بخش نیازمند حمایت و تأمین مالی از سوی دولت است تا بتواند نقش اجتماعی و اقتصادی خود را ایفا کند.»

وی کاهش ناوگان مسافری را از دیگر دغدغه‌های صنعت ریلی دانست و گفت: «تعداد واگن‌های مسافری از ۲۳۰۰ دستگاه در سال ۱۳۸۹ به حدود ۹۳۰ دستگاه در حال حاضر کاهش یافته است، اما با امضای تفاهم‌نامه‌هایی بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان، امیدواریم شاهد ورود واگن‌های جدید باری و مسافری به چرخه خدمات باشیم.»

ذاکری تأکید کرد: «اقتصادی کردن خدمات ریلی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری هدف اصلی ماست. توسعه قطب‌های بار، مولدسازی دارایی‌ها، نگهداری مستمر خطوط و ارتقای معیشت کارکنان نیز از برنامه‌های مستمر راه‌آهن در مسیر دستیابی به اهداف برنامه هفتم است.»