بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مجتبی راعی فرماندار کاشان با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های مهم مانور سراسری زلزله امسال، آموزش همگانی است، گفت: هدف از اجرای این مانور آموزش و ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان، مربیان، مدیران و مجموعه آموزش وپرورش در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله است.

مانور زلزله در هنرستان شهید تهرانی مقدم بویین میاندشت نیز برگزار شد.

دانش آموزان در این مانور با نحوه پناه گرفتن درفضای مدرسه، چگونگی خروج از کلاس‌ها هنگام بروز زلزله ونحوه امداد رسانی به حادثه دیدگان آشنا شدند.

در زواره هم زنگ مانور زلزله در دبستان بنت الهدی صدر نواخته شد.

نظیر این مانور در شهر دامنه فریدن، شهرستان خوربیانک، ورزنه و فریدونشهر نیز برگزار شد.