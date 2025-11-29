به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدی برنامه ابلاغی تامین کود پتاس در سال جاری را ١٣ هزار و ٥٢٤ تن اعلام کرد و گفت: تاکنون،١٠٥ درصد از برنامه ابلاغی تعیین شد که به میزان ١٤ هزار و ١٧٢ تن تامین شده است.

وی با اشاره به تامین انواع کود پتاسه گفت: کود‌های پتاسه در سبد کود یارانه این شرکت شامل سولفات پتاسیم و کلرورپتاسیم است که سهم کود سولفات پتاسیم تامین شده از برنامه ابلاغی تعیین شده، ٧٦ درصد تماما از ظرفیت تولید داخل کشور و ٢٤ درصد کود کلرور پتاسیم از واردات از کشور حوزه اورسیا و از بندر فریدونکنار مازندران وارد استان شده است.

محمدی مزیت اصلی این نهاده ارزشمند، افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش‌های محیطی عنوان کرد.

او افزود: با توجه به وضعیت آب و هوا و تنش‌های آبی گفت: تحقیقات نشان داده است در ٦٢ درصد از مناطق دیم این استان که تحت تاثیر تنش‌های خشکی و کم آبی قرار دارند مصرف این نهاده استراتژیک برای بهبود افزایش عملکرد و افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی محصولات احساس می‌شود.

وی همچنین از آمار تامین کود پتاسه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: تاکنون، شاهد افزایش کود پتاسه نسبت به میانگین پنج ساله با رشد حدود ٤٨ درصدی نسبت به سال گذشته بودیم.

محمدی ضمن اشاره به ضرورت وجود پتاسیم برای کشت محصولات افزود: امروزه برای افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی از کود‌های شیمیایی مختلفی استفاده می‌شود. یکی از کود‌های تقویتی مهم گیاهان، کود سولفات پتاسیم است (K۲SO۴) است که ترکیبی از دو عنصر مهم پتاسیم و گوگرد است.

او ادامه داد: همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن تامین کود سولفات پتاس مورد نیاز کشاورزان اقدام به تامین کود کلرور پتاسیم برای خاک‌های غیر شور کرد و بنابراین به کشاورزان توصیه می شود: از بارش‌های فصلی برای کاهش شوری خاک و در صورت قلیایی بودن، حتما با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان برای انتخاب نوع کود سولفات پتاسیم براساس آزمون خاک مشورت کنند.