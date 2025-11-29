پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تامین ۱۰۵ درصدی کود پتاسه یارانهای استان با توجه به برنامه ابلاغی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدی برنامه ابلاغی تامین کود پتاس در سال جاری را ١٣ هزار و ٥٢٤ تن اعلام کرد و گفت: تاکنون،١٠٥ درصد از برنامه ابلاغی تعیین شد که به میزان ١٤ هزار و ١٧٢ تن تامین شده است.
وی با اشاره به تامین انواع کود پتاسه گفت: کودهای پتاسه در سبد کود یارانه این شرکت شامل سولفات پتاسیم و کلرورپتاسیم است که سهم کود سولفات پتاسیم تامین شده از برنامه ابلاغی تعیین شده، ٧٦ درصد تماما از ظرفیت تولید داخل کشور و ٢٤ درصد کود کلرور پتاسیم از واردات از کشور حوزه اورسیا و از بندر فریدونکنار مازندران وارد استان شده است.
محمدی مزیت اصلی این نهاده ارزشمند، افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنشهای محیطی عنوان کرد.
او افزود: با توجه به وضعیت آب و هوا و تنشهای آبی گفت: تحقیقات نشان داده است در ٦٢ درصد از مناطق دیم این استان که تحت تاثیر تنشهای خشکی و کم آبی قرار دارند مصرف این نهاده استراتژیک برای بهبود افزایش عملکرد و افزایش مقاومت به تنشهای محیطی محصولات احساس میشود.
وی همچنین از آمار تامین کود پتاسه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: تاکنون، شاهد افزایش کود پتاسه نسبت به میانگین پنج ساله با رشد حدود ٤٨ درصدی نسبت به سال گذشته بودیم.
محمدی ضمن اشاره به ضرورت وجود پتاسیم برای کشت محصولات افزود: امروزه برای افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی از کودهای شیمیایی مختلفی استفاده میشود. یکی از کودهای تقویتی مهم گیاهان، کود سولفات پتاسیم است (K۲SO۴) است که ترکیبی از دو عنصر مهم پتاسیم و گوگرد است.
او ادامه داد: همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن تامین کود سولفات پتاس مورد نیاز کشاورزان اقدام به تامین کود کلرور پتاسیم برای خاکهای غیر شور کرد و بنابراین به کشاورزان توصیه می شود: از بارشهای فصلی برای کاهش شوری خاک و در صورت قلیایی بودن، حتما با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانهای استان برای انتخاب نوع کود سولفات پتاسیم براساس آزمون خاک مشورت کنند.